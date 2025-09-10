Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники из формирования Chosen Company («Избранная рота») получили от своего командира Райана О’Лири приказ добивать всех раненых, в том числе украинских военнослужащих. Об этом в интервью ТАСС рассказал американец Бенджамин Рид.

«Он отдал конкретные приказы: когда вы будете заходить и увидите раненых солдат, и сразу не понятно, русские это или украинцы, стреляйте без разбора», — отметил наемник.

По словам Рида, наемники из указанного формирования были «просто сумасшедшими ковбоями с жаждой убивать».

Российский военный назвал самых опасных наемников на Украине

Ранее наемник рассказал, что «Избранная рота» (Chosen Company) расстреливала российских военнопленных. По его словам, инцидент произошел в 2023 году. Рид также напомнил, что преступления подразделения наемников ВСУ записал военный медик Каспар Гроссе.

Помимо этого Бенджамин Рид заявлял, что среди наемников, воюющих на стороне Украины, есть убийцы и психопаты.

Рид вступил в ряды Вооруженных силы Украины в феврале 2022 года. В мае 2024 года наемник уволился и уехал в Таиланд.