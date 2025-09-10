Воздушное пространство над частью Польши закрыли из-за действий военных

Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных. Об этом сообщает пресс-служба варшавского аэропорта имени Шопена, передает РИА Новости.

Отмечается, что в связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности небо над частью страны, включая воздушную гавань, временно закрыто.

Сам аэропорт остается открытым, однако введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

Также в стране закрыли два аэропорта и привели в готовность системы ПВО.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили более 1300 БПЛА и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

