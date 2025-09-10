Польша подняла в небо боевые самолеты, привела в готовность силы ПВО

Оперативное командование Вооружённых Сил Польши заявило, что в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года Россия планирует новые масштабные удары по объектам на территории Украины.

«В нашем воздушном пространстве работают польские и союзные самолёты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — говорится в заявлении польской армии.

Другой информации на текущий момент нет.

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»