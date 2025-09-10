Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля. Об этом заявил независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, передаетРИА Новости.

По мнению чиновника, США следует остановить военную помощь Израилю.

«Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности», — подчеркнул Сандерс.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что США перед ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара.

Удар Израиля по Дохе вызвал гнев советников Трампа

До этого в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.