В Киеве произошли взрывы

Взрывы снова произошли в украинской столице Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Киевской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

При этом в настоящее время воздушная тревога действует во многих регионах Украины, в частности, в Волынской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях, а также в отдельных районах Львовской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областей.

Кроме того, воздушная тревога действует в Киеве и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР).

Появилось видео массированного удара российских войск по Трипольской ТЭС

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее взрыв повредил ж/д мост через Днепр в центре Украины.