Военкоры назвали возможные цели массированной атаки на Украине

В ночь на 10 сентября ожидается массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по Украине, вероятными целями являются объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что возможные цели находятся как на западе, так и на востоке Украины. Для удара могут быть использованы ракетные комплексы «Кинжал» и дроны-камикадзе типа «Герань-2».

Кроме того, сообщается о возможном использовании для атак самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого, на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка», способная выпустить до 30 ракет «Калибр».

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по нефтеперерабатывающему заводу в Кривом Роге.