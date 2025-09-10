Стало известно количество подготовленных в Испании украинских военных

Свыше 8 тысяч украинских солдат и офицеров прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи Европейского союза Киеву. Об этом сообщает испанское Министерство обороны.

Министр обороны королевства Маргарита Роблес посетила Академию сухопутных войск в Толедо, которая является одним из центров подготовки украинских военнослужащих. Сейчас около 30 украинских военных обучаются там на медицинских курсах. Роблес подчеркнула, что Мадрид будет поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо, и выразила полное одобрение деятельности Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM).

Министерство обороны Испании отметило, что с начала действия EUMAM в октябре 2022 года Испания подготовила более 8 тысяч украинских военнослужащих. Они прошли обучение по 185 модулям 30 военных специальностей.

19 августа российские силовые структуры сообщили, что численность контингента Вооруженных сил Украины будет определена НАТО и Евросоюзом.

Ранее в силовых структурах России рассказали об испанских наемниках на Украине.