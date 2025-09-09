Хинштейн: украинский беспилотник повредил частный дом в Курском районе

В результате атаки беспилотника ВСУ в частном доме в посёлке Лазурный в Курской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«В результате падения беспилотника в посёлке Лазурный Курского района повреждён частный дом: собственники самостоятельно ликвидировали возгорание», — написал он в своём Telegram-канале.

Также на Союзной улице загорелись обломки БПЛА. На место происшествия направились пожарные и спасательные службы.

По словам Хинштейна, пострадавших нет, последствия уточняются.

Ранее стало известно, что в Курской области от взрывоопасных предметов очистили 500 гектаров.