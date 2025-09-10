Израиль попросил всех жителей Газы покинуть город

Армия обороны Израиля заявила о старте широкой кампании по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город.

ЦАХАЛ заявил, что используются такие оперативные средства как распространение голосовых сообщений, сброс листовок, текстовые сообщения и телефонные звонки. Эвакуироваться предлагается через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси.

Израильская армия также рассказала, куда следует звонить, чтобы сообщать о попытках ХАМАС препятствовать эвакуации или об установленных блокпостах.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них – гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.