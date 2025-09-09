Несколько членов ХАМАС погибли в Дохе после удара Израиля

Несколько членов палестинского движения ХАМАС погибли в результате израильского удара по Дохе, заявил телеканалу Al Jazeera представитель движения.

Израиль нанес удары по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, 9 сентября. По данным СМИ, целью атаки была ликвидация лидеров ХАМАС.

После инцидента Катар приостановил посреднические усилия урегулированию кризиса. В свою очередь, МИД Турции осудил атаку и выразил поддержку Дохе. Дипведомство призвало международное сообщество оказать давление на еврейское государство с целью прекращения его агрессии в Палестине и регионе.