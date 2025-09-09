Стали известны подробности удара Израиля по Катару

Разработка операции по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС в Катаре велась на протяжении нескольких месяцев, рассказал военкор армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош. Об этом пишет Telegram-канал «9 канал Израиль».

Журналист заметил, что Израиль решил ускорить боевые действия в связи с тем, что ХАМАС проявил «значительно большую жёсткость в отношении сделки».

По его данным, каждую неделю в ЦАХАЛ проводились обсуждения для обеспечения готовности всех разведывательных и оперативных подразделений к действиям.

В акции, проведенной в Дохе, участвовали 15 истребителей. Во время полета была произведена дозаправка.

Израиль нанес удары по столице Катара

Цель поразили 10 авиабомб, все они практически одновременно ударили по цели — офису ХАМАС.

Кадош констатировал, что после выполнения боевой задачи «пилоты благополучно приземлились в Израиле».