Постпред Данон: Удар по Дохе был нацелен на планировавших нападение на Израиль

Целью удара Израиля по Дохе были руководители палестинского движения ХАМАС, которые, по версии еврейского государства, разрабатывали нападение в октябре 2023 года. Такое заявление в соцсети X (ранее Twitter; запрещена в России) сделал Дани Данон, постпред еврейского государства при ООН.

"Точечный удар по Дохе был нацелен на высшее руководство ХАМАС, которое планировало бойню 7 октября", - отметил израильский дипломат.

Напомним, что, согласно предварительной информации, в результате израильской атаки мог погибнуть лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя и несколько людей из его ближайшего окружения. Действия еврейского государства уже осудили Катар, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.