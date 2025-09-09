Израиль нанес удары по столице Катара
В Дохе (Катар) прозвучало несколько взрывов. Количество пострадавших пока не называется, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным источника, военные ЦАХАЛ нанесли удары по штабу ХАМАС в Дохе.
Собеседник агентства заметил, что над местом удара поднимается густой черный дым.
Израиль проинформировал США об ударах по лидерам ХАМАС в Катаре, заметил источник.
Представитель ЦАХАЛ уточнил, что Армия обороны Израиля нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
В ХАМАС заявили, в свою очередь, что взрыв с Дохе раздался во время переговоров с делегацией палестинского движения по последнему предложению США по перемирию в секторе Газа и прекращению огня.
Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб во время удара Израиля по Катару, отметили журналисты.
МИД Катара выступил с решительным осуждением ударов Израиля по жилым домам в Дохе.
Израиль одобрил план по разгрому ХАМАС
Напомним, что в июне 2025 года иранские военные нанесли удар по катарской авиабазе Аль-Удейд, назвав это «мощным и успешным ответом на американскую агрессию».