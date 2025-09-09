Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил корреспонденту канала «Звезда», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение по всей линии фронта. Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Звезды».

По словам Пушилина, украинские военные ударами по Донецку отвлекают внимание от своих неудач. К тому же, ВСУ всегда подобным образом реагируют на какие-либо значимые праздники или даты для ДНР, добавил глава республики.

«Например, вчера был день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 82-я годовщина», — поделился Пушилин.

Накануне глава ДНР сообщал, что удары ВСУ по территории республики привели к повреждению 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что поврежденные жилые домостроения расположены в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Среди поврежденных объектов гражданской инфраструктуры имеются детский сад, школы и торговые объекты.

Пушилин уточнил, что украинская армия совершила 28 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм, авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, ударные беспилотные летательные аппараты.