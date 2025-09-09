Глава ДНР Пушилин рассказал о положении ВСУ на линии фронта

Пушилин: ВСУ терпят поражение по всей линии фронта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил корреспонденту канала «Звезда», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение по всей линии фронта. Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Звезды».
По словам Пушилина, украинские военные ударами по Донецку отвлекают внимание от своих неудач. К тому же, ВСУ всегда подобным образом реагируют на какие-либо значимые праздники или даты для ДНР, добавил глава республики.
«Например, вчера был день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 82-я годовщина», — поделился Пушилин.
Накануне глава ДНР сообщал, что удары ВСУ по территории республики привели к повреждению 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.
Он отметил, что поврежденные жилые домостроения расположены в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Среди поврежденных объектов гражданской инфраструктуры имеются детский сад, школы и торговые объекты.
Пушилин уточнил, что украинская армия совершила 28 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм, авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, ударные беспилотные летательные аппараты.