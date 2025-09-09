Украинские войска цепляются за последние рубежи, однако их надежды тают с каждым днем. Как сообщает «Царьград», по всей видимости, стратегия измора скоро сменится стратегией сокрушения.

Старые грабли

В районе Константиновки главком ВСУ Александр Сырский совершают ту же ошибку, которую допустила украинская армия под Волчанском. Тогда, чтобы остановить наступление, в бой бросили все ресурсы, в том числе и редкие зарубежные артиллерийские установки — все они превратились в металлолом.

Сейчас сценарий повторяется — в Константиновку стягивают остатки САУ, в том числе западные, которые раньше берегли в тылу. Их бросают на стационарные позиции, где они становятся легкой мишенью.

«Значимость Константиновки и соседнего Покровска для ВСУ очевидна — это два ключевых узла, удержание которых позволяет противнику маневрировать резервами по обширному участку фронта. Если (а точнее, когда) русской армии удастся прорваться здесь и рассечь фронт, переброска сил и средств для Киева станет крайне сложной», — отмечает канал «Военная хроника».

Зарубежные источники сообщают, что украинские военные все еще цепляются за несколько позиций в лесу юго-западнее Радьковки, вдоль дороги, ведущей в Купянск. Однако на противоположной стороне ВС РФ их прижимают, не давая выдохнуть. К востоку от Кондрашовки настоящая «серая зона» — там нет следов устойчивого присутствия противника.

ВСУ бросают в бой дополнительные силы, в том числе «мадяровские» дроны, однако остановить продвижение России вглубь Купянска не удается. Однако и темпы наступления не такие быстрые, как хотелось бы — по всей видимости, обе стороны увязли в позиционной борьбе, которая продлится еще пару недель. После этого ВС РФ могут нарастить давление и провести мощный рывок.

Мрачная картина для Киева

Издание Military Watch Magazine рисует мрачную картину состояния украинских вооруженных сил. ВСУ столкнулись с нехваткой сил — некоторые бригады укомплектованы всего на 30%. В условиях непрекращающихся боев это приговор, ведь речи о серьезных операциях не идет.

Особенно шокированы западные журналисты потерями и качеством новобранцев. Киев отправляет на фронт «деревенскую бедноту», давая им на подготовку всего пару дней. В результате в призывных частях гибели достигает 80-90%, а на отдельных участках фронта военные погибают всего за несколько часов.

За этим кроется и другая проблема: Россия и Украина играют в разных весовых категориях. У Москвы остается мощный мобилизационный резерв и промышленность. У Киева уже иссякает демография и разрушена экономика. Украинские инсайдеры считают, что сейчас продолжение противостояния превращается в вопрос политической воли, а не реальных возможностей.