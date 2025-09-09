Против России ведется перманентная биологическая война, в том числе и с территории Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов, рассматривая это как способ биологической борьбы.

По мнению Игоря Никулина, против России «ведется перманентная биологическая война».

«И мы это, в общем-то, уже вполне прочувствовали. Особенно с территории Украины. За последние 10 лет было более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. Были корь, краснуха, бутулизм. И даже тот самый вирус COVID-19», – констатировал эксперт.

Напомним, что в 2024 году в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий США, созданных в том числе и на украинской территории. Также он озвучивал данные о случаях применения украинской стороной токсичных химикатов.

По данным ФСБ, исполнителем убийства Кириллова оказался гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС.