Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что под удар по Генштабу ВСУ могли попасть офицеры из стран НАТО. Об этом Матвийчук рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал РИА Новости, что в 2024 году по Генштабу ВСУ был нанесен удар «Геранями». Он отмечал, что удар стал ответом на атаку по Российскому университету спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни сообщил, что ракеты пробили крышу одного из зданий украинского Генштаба. Радиоразведка перехватила переговоры, в которых ВСУ сообщили о девяти погибших и 17 раненых.

Матвийчук рассказал «Аргументам и фактам», что в результате удара была поражена административная часть оперативного управления Генштаба ВСУ. По словам военного, там находились офицеры, в том числе иностранных армий, которые занимались оперативным планированием для ВСУ.