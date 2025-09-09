Удар Вооруженных сил России в 2024 году по генеральному штабу ВСУ стал предупреждением главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил в интервью «Ридусу» полковник запаса Михаил Тимошенко.

«Россия намекает, что может начать бить по украинским органам управления, от чего ранее воздерживалась. Можно это оценивать так», — поделился своей точкой зрения собеседник издания.

9 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в результате ответного удара возмездия, нанесенного «Геранями» по генштабу украинской армии в ответ на атаку на Российский университет спецназа (РУС) в 2024 году, было ликвидировано 9 человек и ранено 17.

В конце октября 2024 года Рамзан Кадыров сообщал о пожаре на крыше неэксплуатируемого здания на территории РУС в Гудермесе, произошедшем в результате атаки дрона. Инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. На следующий день чеченский лидер сообщил о нанесении двух ударов БПЛА «Герань» по центру управления беспилотными системами генштаба вооруженных сил Украины в Киеве. По информации Кадырова, именно из этого центра управляли беспилотником, который атаковал Гудермес.