Названы типы дронов, атаковавших Сочи

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Украина могла попытаться атаковать Сочи беспилотниками самолетного типа «Лютый» или «Бобер». Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Ранее в Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 31-го украинского беспилотника с вечера 8 сентября до утра 9 сентября. Военные уточнили, что 15 беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотник повредил автомобиль, водитель машины погиб. Также глава региона сообщил, что в Сочи были повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов.

Стало известно, откуда ВСУ запускают беспилотники на Сочи

По словам Кнутова, если ВСУ использовали для атаки дроны самолетного типа, то они могли быть запущены из Одессы или Николаева. Он отметил, что это могли быть беспилотники типа «Лютый» или «Бобер». Кнутов добавил, что дальность полета таких дронов достигает полутора тысяч километров.