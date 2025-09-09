Названо условие предоставления «воздушного щита» США Киеву

Эксперт РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что США предложат Украине «воздушный щит» только в том случае, если за это заплатит Европа. Об этом Блохин рассказал порталу NEWS.ru.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что гарантии безопасности Киеву могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США». Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха.

Источники Bloomberg сообщали, что гарантии безопасности могут включать отправку на Украину «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. Россия не раз отвергала отправку на Украину сил из стран НАТО.

«США согласятся на закрытие неба над Украиной воздушным щитом при условии, что Европа все оплатит», - так ситуацию прокомментировал Блохин.

Он добавил, что бесплатных систем ПВО Patriot для Украины у США нет. По словам эксперта, это связано с приоритетом, который Вашингтон отдает Израилю, Японии, Южной Корее и Тайваню.