В здании Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому ранее был нанесен удар российскими беспилотниками, могли располагаться секретные части и оперативное управление войсками. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил РИА Новости, что российские «Герани» нанесли в 2024 году удар по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа. По его словам, ракеты пробили крышу, после чего были перехвачены переговоры, в которых говорилось о 9 погибших и 17 раненых.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил, что генеральный штаб каждой страны – это огромный комплекс административных зданий.

«В том ударе была поражена административная часть так называемого оперативного управления», – сказал Матвийчук, допустив, что в здании могли располагаться склады и засекреченные пункты связи.

29 октября 2024 года Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории, жертв и пострадавших не было. В тот же день глава Чечни пообещал «возмездие».