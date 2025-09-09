Разведка группировки "Восток" выявила испаноязычное подразделение ВСУ в ДНР на южнодонецком направлении, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Кимаковский уточнил, что удары по этому подразделению наносились в течение недели, и личный состав выбивался достаточно серьезно.

Сейчас это подразделение фактически перестало существовать, так как его остатки были выявлены в районе Новопетровского и Великомихайловки, и они также были уничтожены.