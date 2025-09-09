Россия может кардинально изменить ситуацию в зоне спецоперации на Украине благодаря трем неожиданным стратегическим ходам. Как сообщает Life.ru, они станут кошмаром для командования украинских войск.

Новый «Поток»

В Сети появились кадры с российскими военными, которые совершают подземный марш-бросок в газовой трубе. По мнению военных блогеров, речь может идти о новой операции по выходу в тыл противника.

«Если предположить, что нынешнее видео — не постановка, а фрагмент подготовки или реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции "Поток"», — пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Напомним, что впервые ВС РФ использовали эту тактику в 2022 году, при освобождении Авдеевки — российские военные прошли по заброшенному коллектору и застали противника врасплох в районе туристической базы. В 2024 году состоялась операция «Поток» — бойцы преодолели участок газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» и заставили ВСУ бежать из российского региона.

Украину разделили: что рассчитывает получить Запад

Военкор Роман Алехин считает, что кадры скорее всего сделаны не у Суджи. На записи люди в футболках, а та операция проходила в марте — военным было холодно даже в куртках. Кроме того, журналист не помнит у военных подобных тележек.

Где сейчас могут просочиться российские военные — угадать невозможно. Топливные магистрали проходят по всей ДНР, в Сумской и Харьковской областях, из-за чего ждать внезапную атаку можно где угодно.

Бросок на Киев

В сентябре 2025 года РФ и Белоруссия проведут масштабные учения «Запад-2025». Маневры организуются раз в два года, однако в 2023 году их отменили. В последний раз проверка боеготовности сил стран Союзного государства проходили в 2021 и 2022 годах в рамках «Запада-2021» и февральских учений «Союзная решимость — 2022». Уже 24 февраля 2022 года российские войска, переброшенные в Белоруссию, пересекли украинскую границу и направились к Киеву.

Таким образом, уже вскоре возле Киева снова возникнет мощная наземная армия. На эффект неожиданности рассчитывать больше не стоит, однако защищать попавшие под угрозу территории украинским властям нечем — переброска достаточных для остановки наступления сил приведет к прорыву ослабленных участков фронта.

Наступление на приграничные регионы

Армия России наращивает силы и средства в прифронтовых зонах — подразделения не просто дооснащают, а проводят их масштабную перегруппировку с усилением штурмовыми группами и гигантским числом беспилотников. Украинские военкоры бьют тревогу, однако Киев предпочитает молчать — Украина уже потеряла союзника в лице США и теперь опасается распугать европейские страны своими неутешительными перспективами.

«Количество дронов, которые в сентябре будут поставлены на фронт для Российской армии, превышает полмиллиона единиц — и это касается только FPV-дронов. Они реально собираются серьезно наступать», — заявил на днях экс-замком ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины Сергей Кривонос.

Кривонос считает, что ВС РФ задействуют эти силы уже осенью, а главными направлениями для ударов станут купянское, лиманское, константиновское, мирноградско-добропольское и запорожское. Однако лобовым ударом все не ограничится — одновременно может начаться бросок на Киев с территории Белоруссии и наступления в приграничных районах. Новый «Поток», если он готовится, будет реализован именно для поддержки этой атаки.