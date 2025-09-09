Стало известно, откуда ВСУ запускают беспилотники на Сочи

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что беспилотники на Сочи могут запускать с Черного моря или контролируемых противником территорий. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в ночь на 9 сентября украинские войска попытались атаковать гражданские объекты в Адлерском районе. Обломки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина — он погиб.

«Думаю, беспилотники ВСУ запускают с Черного моря, из района, скажем так, оккупированной территории, ну или которая под контролем врага находится. Это может быть Николаев, к примеру, или часть Херсонской области, чтобы поближе к цели взлетать», — сказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, в основном дроны сбиваются над морем, однако некоторые из них все же просачиваются к берегу. Кроме того, из этих же районов дроны запускают на Крым и Севастополь.