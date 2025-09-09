Силы ПВО РФ за сутки сбили пять крылатых ракет

Вечерняя Москва

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за сутки пять вражеских крылатых ракет.

Силы ПВО РФ за сутки сбили пять крылатых ракет
© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Тамбовская, Воронежская области и другие регионы РФ.

В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи.