Силы ПВО РФ за сутки сбили пять крылатых ракет

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за сутки пять вражеских крылатых ракет.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Тамбовская, Воронежская области и другие регионы РФ.

В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи.