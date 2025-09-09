Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире — зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По информации Минобороны, Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК. В каком регионе Украины базировался этот элемент системы ПВО, не уточняется.

Кроме того, российские военные поразили базы иностранных наемников, пункты управления дронами и склады боеприпасов украинских войск. При ударе использовались ракеты, артиллерия, авиация и беспилотники.

Ранее, 1 сентября, ВС России уничтожили состоящие на вооружении Украины ракетные комплексы HIMARS и Patriot.