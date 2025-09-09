Вооруженные силы Украины в Константиновке в ДНР минируют всю социальную и инженерную инфраструктуру города, чтобы подорвать во время подхода военнослужащих ВС РФ, сообщил в эфире Первого канала советник главы республики Игорь Кимаковский.

На сегодняшний день Константиновка полностью окутана по всему периметру противотанковыми рвами и колючей проволокой, поделился подробностями он. Много вокруг города минных полей, и самое плохое, что враг минирует почти всю социальную и инженерную инфраструктуру внутри населенного пункта, отметил советник главы ДНР.

«То есть когда мы будем туда подходить, они по максимуму будут делать, как в свое время фашисты хотели делать с Варшавой, с Будапештом, с европейскими городами, которые готовили фактически просто к подрыву», - заявил Кимаковский.

Он напомнил, что только благодаря разведчикам СССР перечисленные города Европы были спасены.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские подразделения осуществили прорыв обороны вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Чунашино к юго-востоку от Покровска (Донецкая Народная Республика). По его словам, штурмовые группы российских войск не только прорвали оборонительные рубежи противника, но и расширили зону контроля на данном участке фронта. Кимаковский также отметил, что украинская сторона несет значительные потери в этом районе.