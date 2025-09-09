Украинские военные прекратили получать провизию на некоторых участках фронта на Красноармейском направлении. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

По его словам, обычно снабжение частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения осуществляется с помощью дрона «Баба-яга».

«У него подъемность неплохая - до десятка килограмм, и они снабжают свои передовые части на нашем направлении. На некоторые позиции ВСУ из-за боевых действий дрон не долетает с провизией, водой и припасами из-за боев», - пояснил российский силовик.

Ранее российские операторы FPV-дронов рассказали о том, что у ВСУ заканчивается западная военная техника. По их словам, теперь редко встречаются немецкие танки Leopard 2, и даже пикапы у украинских военных стали редкостью. Чаще всего сейчас солдат привозят на позиции на легковых авто.