Бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске обстреляли свое подкрепление, приняв товарищей за российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом рассказало издание «Военное обозрение».

«Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась "группа русских". Был открыт огонь. На самом же деле проводилась перегруппировка в районе автостанции», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате перестрелки ранения получили как минимум двое военных ВСУ.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск бойцов спецназа «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.