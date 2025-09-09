Солдаты ВСУ по ошибке обстреляли собственное подкрепление

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ обстреляли собственное подкрепление в центре Купянска (Харьковская область), приняв украинских солдат за российских штурмовиков. Как утверждает SHOT, перестрелка произошла ночью рядом с автовокзалом.

По данным Telegram-канала, ВСУ заметили «ниоткуда появившийся взвод», который «активно и уверенно» шел на их позиции из тыла. В результате один украинский военнослужащий был убит, до пяти солдат получили ранения.

SHOT отмечает, что из-за глушения связи военные не смогли быстро отчитаться командованию о случившемся. Когда связь восстановилась, оказалось, что пострадали солдаты из подкрепления ВСУ, которых несколько месяцев готовили на полигонах.

Ранее сообщалось, что ВСУ по ошибке обстреляли собственную отступающую разведывательно-штурмовую группу в ДНР. СМИ писали, что это произошло к северо-западу от Соледара. Отмечалось, что из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» без визуального контакта украинских солдат приняли за российских. Они попали под огонь американских гаубиц M777, до 50 человек погибли.