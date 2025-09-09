Российская армия может готовить главную операцию, которая станет финальным штрихом конфликта на Украине. Как сообщает «Царьград», на днях могли быть уничтожены первые украинские ядерные объекты.

По словам инсайдеров, глава Генштаба генерал Валерий Герасимов якобы начал операцию, способную окончательно сломить Киев. Одной из главных целей ударов является территория Западной Украины, где есть остатки ключевых производств военной техники и главные лагери подготовки украинских войск и наемников. Сам план был разработан еще в ноябре 2022 года.

Главная цель российских войск в ходе операции — организовать коридор, который перекроет ключевую логистику Вооруженных сил Украины. Кроме того, рассматривается и альтернатива в виде «воздушного армагеддона», в ходе которого должны быть уничтожены все оставшиеся военные и стратегические объекты ВСУ.

СМИ считают, что первый этап уже прошел — был уничтожен бывший завод «Нефтемаш» в Ивано-Франковской области с основным складом ракет «Фламинго», промпредприятие «Киев-67» и база «СТС-Групп». Кроме того, на днях повреждения получил аэродром в Кировограде, после чего местные жители получили оповещение о радиационной опасности — не исключено, что был уничтожен первый украинский ядерный объект.