В Минобороны России сообщили об успешных операциях в Днепропетровской области и об уничтожении американской бронемашины в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 9 сентября.

Уничтожение Maxx Pro

ВС РФ поразили блиндаж и боевую бронированную машину ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Российские военные выявили ротацию ВСУ, которая проводилась на американской бронемашине Maxx Pro. Ударные дроны ВС РФ уничтожили бронемашину и расположенное неподалеку укрытие личного состава ВСУ.

Операции в Днепропетровской области

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Пункт управления украинскими дронами был обнаружен в селе Ивановка. ВСУ развернули в зданиях села средства связи, аппаратуру и разместили расчеты операторов.

Кроме того, операторы российских беспилотников уничтожили минометный расчет и автомобиль с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России. Операция была проведена в районе села Сосновка.

Удар «Мсты-С»

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили артиллерийские орудия, точки взлета беспилотников, укрепленные позиции и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

События под Красноармейском

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские силы прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска. По данным Кимаковского, на этом участке украинские войска несут большие потери.

Также ВС РФ взяли под контроль крупнейшую в ДНР шахту под Красноармейском, сообщил Кимаковский. Он добавил, что ВСУ перебросили на красноармейское направление до двух рот латиноамериканских наемников.

Продвижение в Кировске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ заняли 70 процентов площади поселка Кировск в ДНР, а также продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР. Там, по словам Марочко, российские войска соединились с другими подразделениями, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы.

Критические потери ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Аргументам и фактам», что ВСУ понесли критические потери в Сумской области. Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили украинские контратаки в районах сел Алексеевка, Андреевка и Новоконстантиновка, а ВСУ потеряли там до 50 процентов личного состава.