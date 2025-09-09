Атака украинских БПЛА: какие регионы оказались под ударом к утру 9 сентября

Сегодня ночью был уничтожен 31 БПЛА Вооруженных сил Украины, атаковавший российские регионы. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа велась с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября. Больше всего БПЛА – 15 – было уничтожено над акваторией Черного моря.

Семь беспилотников сбиты ПВО над территорией Белгородской области, три – над Курской областью, по два - над Крымом и Кубанью. По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Тамбовской и Воронежской областей.

Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке БПЛА погиб мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, осколки БПЛА, сбитого в Адлерском районе Сочи, попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина.

«Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье», — написал губернатор.

Он также отметил, что в результате атаки ВСУ, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов. На месте работают экстренные и специальные службы.

По словам жителей Адлерского района Сочи, которые привел Telegram-канал Shot, мощный взрыв раздался в районе 2:20 ночи. Ударная волна вызвала вибрацию стен и стекол в домах, у некоторых автомобилей во дворе сработала сигнализация.

Белгородская область

Сегодня ночью в Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В результате нападения произошло повреждения резервуаров на нефтебазе в поселке Прохоровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда», — уточнил он.

Опасность атаки дронов

Предупреждение об опасности атаки дронов было также объявлено сегодня ночью в Липецкой, Воронежской, Пензенской областях, а в Севастополе около получаса действовала воздушная тревога.

Власти регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. Также сообщалось об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности. Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен к утру.

Ограничения на полеты

Также сегодня ночью в аэропортах Тамбова (Донское) и Сочи были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были сняты в аэропорту Сочи в 3:06 мск, а в аэропорту Тамбова в 6:37 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», - подчеркнул он.

Напомним, что Вооруженные силы Украины вечером 7 сентября с применением БПЛА и артиллерии нанесли удары по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате пострадали шесть человек.