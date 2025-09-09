Атака украинских БПЛА: какие регионы оказались под ударом к утру 9 сентября

Алиса Селезнёва

Сегодня ночью был уничтожен 31 БПЛА Вооруженных сил Украины, атаковавший российские регионы. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

© РИА Новости

По данным Минобороны России, атака украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа велась с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября. Больше всего БПЛА – 15 – было уничтожено над акваторией Черного моря.

Семь беспилотников сбиты ПВО над территорией Белгородской области, три – над Курской областью, по два - над Крымом и Кубанью. По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Тамбовской и Воронежской областей.

Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке БПЛА погиб мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, осколки БПЛА, сбитого в Адлерском районе Сочи, попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина.

«Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье», — написал губернатор.

Он также отметил, что в результате атаки ВСУ, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов. На месте работают экстренные и специальные службы.

По словам жителей Адлерского района Сочи, которые привел Telegram-канал Shot, мощный взрыв раздался в районе 2:20 ночи. Ударная волна вызвала вибрацию стен и стекол в домах, у некоторых автомобилей во дворе сработала сигнализация.

Белгородская область

Сегодня ночью в Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В результате нападения произошло повреждения резервуаров на нефтебазе в поселке Прохоровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда», — уточнил он.

Опасность атаки дронов

Предупреждение об опасности атаки дронов было также объявлено сегодня ночью в Липецкой, Воронежской, Пензенской областях, а в Севастополе около получаса действовала воздушная тревога.

Власти регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. Также сообщалось об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности. Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен к утру.

Ограничения на полеты

Также сегодня ночью в аэропортах Тамбова (Донское) и Сочи были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были сняты в аэропорту Сочи в 3:06 мск, а в аэропорту Тамбова в 6:37 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», - подчеркнул он.

Напомним, что Вооруженные силы Украины вечером 7 сентября с применением БПЛА и артиллерии нанесли удары по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате пострадали шесть человек.