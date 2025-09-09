Бывший сотрудник Центрального аппарата Минобороны РФ заявил, что российской армии для победы нужны не танки и самолеты, а хорошие рации и дроны. Об этом сообщает «Царьград».

Отмечается, что российские танки в зоне спецоперации стреляют преимущественно с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами. В противном случае их могут поразить дроны. Российские вертолеты отстреливают неуправляемые снаряды, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Корабли Черноморского флота прижаты к портам и используются преимущественно для запуска гиперзвуковых ракет.

Сейчас на фронте действует преимущественно опытная пехота и дроны. Военно-промышленный комплекс же продолжает производить танки, вертолеты и корабли. Источник телеканала считает, что Запад уже осознал происходящие изменения в военных конфликтах, из-за чего России нельзя отставать.

По словам экс-сотрудника оборонного ведомства, России требуются «тысячи хороших мобильных радиостанций», переносные системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, им нужны FPV-дроны, собранные «не из китайских деталей».