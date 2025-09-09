Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

Военкор Александр Коц привел ответ министра обороны России Андрея Белоусова на вопрос о залетающих вглубь страны беспилотниках ВСУ. Об этом журналист рассказал в интервью изданию ЕАН.

По его словам, вопрос об украинских беспилотниках в российском тылу был поднят на одной из встреч главы министерства с военкорами.

«Ответ простой: потому что не хватает средств ПВО», — передал слова министра Коц.

При этом журналист указал на реализацию новой системы противодействия беспилотникам. В частности, речь идет об автоматических орудиях, который способны самостоятельно захватывать цель — оператору остается только дать команду открыть огонь, пояснил он. Также в войсках начали появляться обновленные системы ПВО «Панцирь», которые позволяют эффективно противодействовать дронам, добавил военкор.

По данным Минобороны, в ночь на 9 сентября в небе над Россией было сбито свыше 30 украинских беспилотников. Они были перехвачены над шестью российскими регионами, а также над Черным морем.