«Небо кишело дронами»: бойцы «Востока» рассказали о штурме Новоселовки

На днях подразделения группировки «Восток» освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области – село Новоселовка. Участок ответственности в ДНР группировка полностью взяла под контроль. Очередной штурм показал важность планирования, тактики и использования эффекта неожиданности.

Прежде, чем подобраться к селу, нужно было зачистить и занять позиции в лесопосадках. Там находились основные силы противника: опорные пункты, пулеметные и артиллерийские точки, пункты запуска беспилотников.

К лесопосадкам бойцы подъехали на мотоциклах. Спешившись, начали продвижение через деревья и кустарники, отбивали укрепление за укреплением.

Активно помогали артиллеристы, а вели штурмовиков по маршруту разведдроны. Но даже с «птичьими» глазами бывало нелегко. По словам военного с позывным «Малой», небо кишело беспилотниками противника. Поэтому двигались осторожно, использовали растительность, чтобы не провоцировать врага. Перебежки устраивали, как правило, ночью.

- Когда темнеет, накидываешь противодронное пончо, и вперед. Противник в основном атакует беспилотниками, но в стрелковом бою слаб. Поэтому опорники мы выбивали без труда, половина его сил вообще убегали. А если укрепление было трудным, на помощь приходили минометчики, - говорит «Малой».

Пулеметчик с позывным «Икона» описывает, как несколько боевых двоек взяли окоп и блиндаж. Для этого ему пришлось сыграть отвлекающую роль.

- Мы заметили «опорник» в лесопосадке. Осмотрели наличие пулеметных точек, понаблюдали за противником. Наша двойка открыла огонь, тем самым привлекли внимание. Пока враг на нас отвлекся, другие двойки подошли к окопу с другой стороны. Так и взяли, - вспоминает «Икона».

По итогу, заняв лесополосы, наши войска окружили противника со всех сторон.

- Наши беспилотники заводили группы очень аккуратно. В итоге мы взяли противника в кольцо, подобравшись с обоих флангов. Оставалось зайти в населенный пункт и выбить врага, - рассказывает штурмовик с позывным «Скала».

Так военные приступили к освобождению самой Новоселовки. По словам командира взвода с позывным «Чита», именно зачистив лесополосы, штурмовики создали плацдарм для наступательных действий. Бойцы постепенно «затекали» в поселение и зачищали дом за домом.

После взятия села под контроль, на место вызвали инженерно-саперные подразделения. Они провели разминирование территории, обследовали здания на взрывоопасные предметы.

Удалось найти немало трофеев. Складывается впечатление, будто вэсэушников собирали всем двором. «Чита» перечисляет: чешские и бельгийские пулеметы, натовские автоматы под патрон 5,56-миллиметра, и даже украинская реплика швейцарского гранатомета.