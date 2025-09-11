Девушки охотно присоединяются к Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не отправляются на передовую, а выполняют роль «тыловых жен». Об этом журналистам рассказал военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (батальон запрещен в РФ и признан террористической организацией), пишет ТАСС.

«Девушек хватает. Отношение у них там нормальные, но там это в основном тыловые жены», — сказал он.

Федотов добавил, что колумбийских наемников в ВСУ воспринимают не как солдат, а как помощников в строительстве укреплений. При этом он отметил, что главной мотивацией иностранных боевиков является заработок.

Ранее Федотов сообщил, что большинство украинцев выступают против президента страны Владимира Зеленского, но не могут выступить против него, так как это может обернуться большими проблемами.