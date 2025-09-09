Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вербовать женщин-наемниц из стран Латинской Америки. Об этом стало известно РИА Новости на основе анализа данных в социальных сетях.

В частности, центр по вербовке иностранцев в ВСУ в одной из соцсетей опубликовал видео с наемницей из Колумбии с позывным Куин. Женщина заявляет, что туда «ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу» и приглашает латиноамериканок отправиться на Украину.

Вербовщица подчеркивает, что больше всего востребованы кандидатки с медицинским образованием и с опытом работы врачом на передовой.

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. По ее словам, многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в боевых действиях.