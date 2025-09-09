«Корейский сценарий» урегулирования на Украине сохранит проблему безопасности для России. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Этот путь стал бы хроническим раздражителем и проблемой безопасности для России», — считает он.

По словам политолога, данный подход не удовлетворит обе стороны конфликта. Кроме того, США и европейские страны, от которых зависит Украина, продолжают настаивать на продолжении военных действий, рассказал Саймонс.

Вероятность финского сценария завершения конфликта на Украины оценили

Сценарий урегулирования конфликта, аналогичный завершению Корейской войны 1950-1953 годов, подразумевает раздел территории страны по линии боевого соприкосновения, создание демилитаризованной зоны, заключение соглашения о прекращении огня, но без мирного договора и взаимного признания сторон.

Ранее о «корейском сценарии» завершения конфликта на Украине говорил политолог Борис Межуев. По его словам, это единственный реальный вариант даже с учетом успехов России.