В США предложили убрать помощь Киеву из проекта оборонного бюджета

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин выступила с инициативой исключить финансирование помощи Украине и ряду других стран из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год. В опубликованном 8 сентября видеообращении республиканка от штата Джорджия заявила о необходимости внесения соответствующих поправок в рассматриваемый документ.

Одна из предложенных поправок предусматривает отмену ассигнований в размере 600 миллионов долларов на военную помощь Украине, другая — полный запрет на включение любой поддержки Киева в американский оборонный бюджет. Тейлор-Грин отметила, что США уже выделили более 175 миллиардов долларов на поддержку Украины, и подчеркнула, что этого достаточно. Она также указала на растущий государственный долг страны, превышающий 37 триллионов долларов, и отсутствие договорных обязательств по защите Украины, не входящей в НАТО.

Законодатель также предложила отказаться от выделения 500 миллионов долларов на помощь Израилю в укреплении противоракетной обороны, а также от поддержки Сирии, Ирака и других стран. Кроме того, она выступила против предоставления 1 миллиарда долларов на военные нужды администрации Тайваня.

Как ранее заявил Пентагон, проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год в размере 1,01 триллиона долларов в первую очередь ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса.

