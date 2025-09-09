Горящую от удара ВСУ российскую многоэтажку сняли на видео

Житель Макеевки заснял на видео прилет беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой многоэтажный дом. Ролик появился в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«Вот так Украина поздравляет нас с днем освобождения Донбасса», — прокомментировал автор кадров.

На видео заметно, как горят четыре окна в многоэтажке. После прилета огонь охватил два этажа здания. Подробности уточняются.

Вечером 8 сентября появилась информация о массированном ударе ВСУ по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, жертвами атаки стали два человека, еще 16 пострадали. Тем временем 14 объектов гражданской инфраструктуры оказались повреждены.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал удары по энергетической структуре России. По его словам, ВСУ в ближайшие месяцы будут сконцентрированы на защите критической инфраструктуры страны.