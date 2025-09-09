Rheinmetall передаст Киеву мобильные системы для борьбы с БПЛА

Украина в 2025 году получит мобильные артиллерийские системы Skyranger, разработанные немецким оборонным концерном Rheinmetall. С соответствующим заявлением выступил глава компании Армин Паппергер.

Он отметил в интервью телеканалу ZDF, что эти мобильные системы разработаны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее глава компании сообщил, что Владимир Зеленский требует передать Киеву 2,5 млн снарядов даже в случае приостановки боевых действий.