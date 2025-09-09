Минобороны раскрыло подробности о попытках атак ВСУ на Россию

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Кроме того, еще один дрон уничтожили над территорией Курской области, рассказали в ведомстве. Отмечается, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все перехваченные беспилотники относятся к типу самолетных.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Донецк и Макеевку. Удар был нанесен с применением реактивных ракет-дронов «Паляница». Один человек не выжил.