Среди наемников, воюющих на стороне Украины, есть убийцы и психопаты. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью ТАСС.

По его словам, украинское командование набирает в формирования наемников неонацистов и людей с жаждой к убийствами. Как отметил Рид, в Интернациональном легионе территориально обороны, где он служил, «был всякий сброд».

«На это смотрели сквозь пальцы. И я сказал: "К черту все, я устал от всего этого". И я уехал в Таиланд», — рассказал он.

Военный сообщил, что в легионе вместе с ним, в частности, служил американец Крэйг Лэнг, которого на родине разыскивали по подозрению в двойном убийстве.

Рид вступил в ряды Вооруженных силы Украины (ВСУ) в феврале 2022 года. Он доставлял гуманитарную помощь, работал инструктором, был стрелком в Нормандской бригаде и оператором разведывательных БПЛА в Chosen Company. В мае 2024 года наемник уволился и уехал в Таиланд.

Ранее стало известно, что сейчас на стороне ВСУ воюют около 20 тысяч иностранных наемников. При этом среди них стало больше людей без боевого опыта и пожилых ветеранов ВС США, которые хотят перезагрузить военную карьеру.