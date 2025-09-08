ВСУ применили британскую ракету Storm Shadow при ударе по Донецку

ВСУ применили британскую крылатую ракету воздушного базирования для удара по школе №62 в Куйбышевском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

© MBDA

По данным агентства, в результате удара ВСУ остекление и фасад школы со стороны улицы Куйбышева значительно повреждены.

Предварительно, пострадавших нет. Водитель автомобиля, проезжавшего в 10 метрах от места попадания ракеты ВСУ, чудом остался в живых, отметили журналисты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона оставляет за собой право дать адекватный ответ на атаки со стороны ВСУ по парку «Гулливер» в Донецке.

Напомним, что 7 сентября 2025 года при атаке ударного украинского беспилотника по территории парка ранения средней степени тяжести получили молодой человек 2004 года рождения и девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.