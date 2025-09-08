Планы Киева провести экстренную мобилизацию показывают, что положение Украины на фронте является критическим. Своим мнением с корреспондентами «Московского комсомольца» поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку живой силы, проще говоря, «некого ставить в окоп, некому обслуживать технику, вооружение». Матвийчук усомнился в реализации амбициозного плана украинских властей по мобилизации 120 тысяч человек. Он также отметил, что противостояние украинцев сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) только нарастает и набирает обороты.

«Кроме того, они открыли ящик Пандоры, разрешив выезд из Украины молодым людям в возрасте до 22 лет. По данным некоторых экспертов, с Украины могут бежать 6,5 млн человек. А тех, которых можно было бы призвать, уже призваны», — высказался полковник в отставке.

В своей аналитике Матвийчук обратил внимание и на ситуацию с западным вооружением, которого фактически уже нет из-за прекращения поставок.

8 сентября стало известно о планах Киева мобилизовать 122 тысячи человек. Причиной оказался тотальный провал на фронте. По данным Telegram-канала Shot, основной упор планируется сделать на Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области. Меньше всего, как раскрыли хакеры, от принудительной отправки на фронт должны пострадать Львовская, Волынская и Ивано-Франковская области.

В августе сообщалось о еще одном случае взлома базы данных ВСУ российскими хакерами. В распоряжении оказались терабайты информации, среди которой сведения о гибели более 1,7 млн бойцов ВСУ с начала СВО.