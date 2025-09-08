Запад обсуждает развертывание американского «воздушного щита» на Украине

Автор британского издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что страны Запада рассматривают возможность создать на Украине «воздушный щит».

Отмечается, что таким образом Запад рассчитывает добиться «фактического прекращения огня». При этом, сам «воздушный щит» будет обеспечен за счет американских технологий — включая авианосцы.

«Сейчас обсуждается создание "де-факто прекращения огня" через американский воздушный щит», — заявил Рахман.

В материале также отмечается, что для создания такого щита придется нарастить поставки средств ПВО. В свою очередь, страны Европы внесут свой вклад в украинскую оборону с помощью поддержки с моря.

Ранее Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн».