Вооруженные силы (ВС) России планируют взять под контроль Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) осенью. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что российские войска наступают с двух сторон: с краматорского направления и Торецкого отрезка на юге. Наступление стало возможно после прорыва возле Доброполья, подчеркивают военкоры.

Стало известно о подготовке ВСУ Константиновки к обороне

Ранее российский военный с позывным Нил рассказал, что Вооруженные силы Украины готовят Константиновку к обороне, город превращают в большой укрепрайон. При этом все предпринимаемые действия направлены исключительно на сдерживание Российской армии, подчеркнул Нил.