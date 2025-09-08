Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные проникают в тыл противника из-за нехватки солдат в армии Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Бойцы РФ, по словам собеседника издания, продвигаются вглубь фронта малыми группами по два-три человека, там сосредотачиваются и наносят удар изнутри.

По словам аналитика, так российские военные проводят наступление по освобождению населенных пунктов, когда удар наносится и снаружи, и изнутри, как было в Судже при проведении операции «Поток».

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что кампания против экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в немецких СМИ свидетельствует о скором завершении СВО.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.