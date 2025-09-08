Появились подробности об ударе ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку и Макеевке с помощью реактивных ракет-дронов «Паляница». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации агентства, в атаке также были задействованы ударные беспилотники самолетного типа. В общей сложности украинские военные выпустили по меньшей мере двадцать дронов.

Ранее стало известно о попадании украинского беспилотника в многоэтажный дом в Червоногвардейском районе Макеевки. Один человек не выжил.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле территорий Донецка и Макеевки. Он уточнил, что удар был нанесен по парку «Гулливер», где в этот момент гуляли семьи с детьми. В результате атаки пострадали шесть человек, включая ребенка.